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С чем связано подорожание бензина в Чаткальском районе?

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- Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день, в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, цены за литр бензина действительно достигли уровня 75-76 сом. Такое повышение цен вызвано ограниченным предложением ГСМ в связи с перебоями в поставках, вследствие последних погодных изменений об этом сообщает пресс -служба антимонопольного органа.

На сегодняшний день, в районе работают 4-5 частных автозаправочных станций. Бензин в район завозится из Ала-Букинского района, Джалал-Абада также г. Бишкек. Сети АЗС крупных нефтетрейдеров в Чаткальском районе отсутствуют.

Следует отметить, что и ранее цены на бензин в Чаткальском районе отличались более высоким уровнем в отличие от цен в других регионах республики, в связи с большими затратами на его транспортировку. Разница в ценах на бензин доходила до 8-10 сом за литр.

В настоящее время, данный вопрос находится на личном контроле руководства Госагентства. Для скорейшего разрешения сложившейся ситуации на рынке ГСМ, руководством Госагентства проведены необходимые переговоры с главами местных органов власти и частными предпринимателями, осуществлявшими поставки ГСМ в район.

В ближайшие дни поставки ГСМ в Чаткальский район будут возобновлены, что приведет к корректировке цен в сторону снижения и стабилизации ценовой ситуации на данном рынке.

Наряду с этим, для оценки ценовой ситуации на рынке ГСМ и других социально значимых товаров на местах, в ближайшие дни запланирована рабочая поездка руководителя территориального подразделения антимонопольного органа по Джалал-Абадской в Чаткальский район.


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URL: https://www.vb.kg/408902
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