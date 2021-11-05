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Кто станет генеральным рефери на выборах?

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- Анвар Ажиев
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В Кыргызстане началась предвыборная гонка. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала список кандидатов 21 партии на выборы депутатов ЖК. Кроме того, на парламентские мандаты собираются претендовать по последним данным 305 кандидатов-одномандатников.

На сегодня уже проведена жеребьевка по определению мест в бюллетене и по распределению бесплатного эфирного времени для проведения дебатов между политическими партиями.

Вместе с тем, официальный старт кампании показал, что к выборам толком никто не готовился, за исключением некоторых крупных политических игроков, которые, впрочем, тоже не особенно стараются впечатлить избирателя.

Вместо внятных предвыборных программ и четкой идеологии, электорату предлагают портреты на билбордах и баннеры в социальных сетях. Также партийцы пытаются привлечь внимание за счет таких достаточно странных агитационных ходов, как видеоклипы с исполнителями хип-хопа.

К сожалению, ни политические объединения, ни отдельные политики, баллотирующиеся в парламент, не продумали свои выборные стратегии. Даже опытные представители истеблишмента не придумали ничего оригинальнее создания партийных альянсов.

Понятно, что часть политиков рассчитывает на поддержку имеющегося в стране протестного электората. Политическое ядро из партий, намеренных разыгрывать на выборах карту жесткой критики власти, сформировалось. Главными оппозиционерами выступают "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", а также "Социал-демократы".

В явной же пропозиции сегодня только "Ата-Журт Кыргызстан".

Отношение остальных партий к власти выражено не столь явно. И, скорее всего, по итогам выборов, которые как мы знаем по опыту могут закончится достаточно радикальными переменами, все эти политические объединения встанут на сторону победителя.

В целом, предстоящие выборы будут сложными. Одна из причин этого кроется в том, что у нас не отлажен механизм подведения итогов выборов, подсчета голосов, вызывающий доверие у всех участников предвыборного марафона.

Уже сегодня очевидно, что процесс подведения итогов может сильно затянуться в силу того, что возникнет путаница, связанная с отсутствием опыта подсчета голосов по разным видам кандидатов в депутаты. Не исключено, что это вызовет недовольство баллотирующихся политиков и их сторонников. в связи с этим возникнет недовольство кандидатов и их сторонников.

Виноватым в этой ситуации в первую очередь, конечно, будет Центризбирком. Ведомство, занимающееся выборами в Кыргызстане, увы, не имеет неоспоримого авторитета. Действия его представителей будут рассматриваться, как под лупой, а решения беспощадно критиковаться и оспариваться, в лучшем случае в суде, а в худшем – на центральной площади Бишкека.

Наверное, точку в этом вопросе мог бы поставить президент. Однако он заявил, что не намерен вмешиваться в выборный процесс ни на одном из его этапов сам и не позволит сделать это другим.

"Последние выборы должны стать уроком для всех нас! Все мы должны обеспечить честные выборы. В связи с этим призываю всех ответственных должностных лиц четко выполнять свои обязанности и не нарушать закон. Передо мной стоит задача обеспечить справедливость предстоящих выборов! Отныне все выборы будут честными. И для этого я сделаю все возможное. Исключено использование административного ресурса. Любой, кто занимает должность и работает на партию или кандидата, не только будет уволен, но и привлечен к ответственности. В районные выборы вмешиваются не только акимы и айыл окмоту. Хочу вас предупредить: если районная милиция, районный отдел образования или учителя, врачи будут работать в пользу какой-либо политической партии или кандидата, они не останутся безнаказанными!", - предупредил Садыр Жапаров.

Такая принципиальность и желание провести по-настоящему чистые выборы похвальны. Вместе с тем, власть должна понимать, что непростые с технической точки зрения выборы и непонятная агитация на фоне слабых демократических традиций республики могут привести к нежелательным для действующего руководства страны результатам.


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URL: https://www.vb.kg/408903
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, #Выборы2021, Садыр Жапаров
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