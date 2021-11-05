Посольство Кыргызской Республики может открыться во Франции

4 ноября 2021 года на площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева со Специальным представителем Министра Европы и иностранных дел Французской Республики по экономической дипломатии в ЦА господином П.Лоро об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР

Участники встречи отметили, что между Кыргызстаном и Францией имеется высокий экономический потенциал сотрудничества, в частности в установлении взаимовыгодных партнерских отношений в области торговли, инвестиций, энергетики и так далее. Данному сотрудничеству будет способствовать открытие посольства КР в ФР.

Также Стороны отметили встречу президента КР Садыра Жапарова с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в городе Глазго (Шотландия) на полях Саммита мировых лидеров, в ходе которого состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

Господин посол коротко информировал о двух секторах экономики, которые активно развиваются между двумя странами, такие как энергетика и водные ресурсы, а также переработка вторичного сырья (мусора). Далее остановился на деятельности таких французских компаний, как EDF energy, RTE и SUEZ и предложил в будущем рассмотреть возможность организации встреч с представителями данных компаний для обсуждения вопросов налаживания двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, министр Данияр Амангельдиев отметил, что отношения между двумя странами развиваются довольно динамично, в том числе и на высшем уровне. Также сообщил, что Кабинетом министров страны в целом уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата, частного сектора, устранению административных ограничений, сокращению барьеров для инвесторов и улучшению законодательства, а также регулирующего предпринимательскую деятельность и тарифную политику.

Выразил готовность и открытость к предложениям о сотрудничестве с энергетическими компаниями Франции, учитывая богатый опыт и знания в этом секторе французской стороны.