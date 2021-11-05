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Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)

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- Назгуль Абдыразакова
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4 ноября спортсменка из Кыргызстана боролась в финале за золотую медаль против спортсменки из Колумбии. Айпери Медет кызы победила Татьяну Рентерию со счетом 3:1.

Турнир среди спортсменов не старше 23 лет проходит в эти дни в Белграде (Сербия). Кыргызстанка стартовала 3 ноября в турнире весовой категории до 76 кг.

В первой схватке Медет кызы боролась против спортсменки из Эквадора и одержала победу на туше, а в четвертьфинале уложила на лопатки за 28 секунд спортсменку из Индии.

В полуфинальной схватке соперницей Медет кызы была американка, которую кыргызстанка победила со счетом 8:0 и вышла в финал.

Источник: sport.akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/408905
Теги:
золото, спорт
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