Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)

4 ноября спортсменка из Кыргызстана боролась в финале за золотую медаль против спортсменки из Колумбии. Айпери Медет кызы победила Татьяну Рентерию со счетом 3:1.

Турнир среди спортсменов не старше 23 лет проходит в эти дни в Белграде (Сербия). Кыргызстанка стартовала 3 ноября в турнире весовой категории до 76 кг.

В первой схватке Медет кызы боролась против спортсменки из Эквадора и одержала победу на туше, а в четвертьфинале уложила на лопатки за 28 секунд спортсменку из Индии.

В полуфинальной схватке соперницей Медет кызы была американка, которую кыргызстанка победила со счетом 8:0 и вышла в финал.

Источник: sport.akipress.org