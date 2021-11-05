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ООН: Правозащитники Афганистана живут в атмосфере страха

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Сегодня правозащитники Афганистана живут в атмосфере страха. Их арестовывают, избивают и даже убивают без суда и следствия. Об этом заявила Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор. Она подчеркнула, что речь идет о "вполне реальных угрозах", и призвала международное сообщество вмешаться.

"Правозащитники рассказывают мне о прямых угрозах в их адрес, в том числе угрозах на гендерной почве в отношении женщин, об избиениях, арестах, насильственных исчезновениях и убийствах правозащитников. Они живут в атмосфере постоянного страха", – сказала Специальный докладчик.

По ее словам, наибольшему риску подвержены эксперты, которые документировали военные преступления, а также адвокаты по уголовным делам и защитники представителей сектора культуры. Постоянным преследованиям подвергаются те, кто работал в ныне запрещенных сферах, например, в театральной. Гонениям повергаются представители меньшинств.

Некоторые правозащитники сообщили эксперту ООН, что они были вынуждены удалять свои произведения и все сведения о себе на всех онлайн-платформах, опасаясь, что талибы смогут их идентифицировать. Одного из правозащитников талибы опознали по его шрамам.

По словам Специального докладчика, талибы, в поисках имен, адресов и контактов, совершают рейды в офисы правозащитных организаций и объединений гражданского общества. "Многие правозащитники, жившие в сельской местности, перебрались в города, где легче затеряться, но и там они вынуждены постоянно менять места проживания", – сказала эксперт ООН.

Мэри Лолор призвала немедленно обеспечить международную поддержку афганских правозащитников, в том числе разработать срочный план эвакуации людей из группы повышенного риска вместе с их семьями. Среди них активисты, которые на протяжении 20 лет продвигали дело борьбы за соблюдение прав человека в стране, а сегодня сами остались без какой – либо помощи.

"Многие говорят, что чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Государства, которые поддерживали их работу в течение последних двух десятилетий, должны делать больше для предоставления виз, проездных документов и маршрутов к убежищу для сотен правозащитников, оказавшихся в опасности", – подчеркнула эксперт.

При подготовке своего доклада Мэри Лолор собрала свидетельства примерно 100 правозащитников. Женщина из западной части Афганистана рассказала ей, что каждый день талибы арестовывают 5-10 человек. Многие прячутся и боятся быть опознанными. "Члены семей даже не забирают трупы на улице. Они боятся", – сказала Лолор.

Одна из правозащитниц заверила эксперта в том, что она готова бороться ради сохранения успехов, достигнутых за последние 20 лет, но она просто не может выйти из дома и пойти в свой офис. По ее словам, на таких, как она, вешают ярлыки "иностранных агентов".

Другой правозащитник рассказала, что недавно из тюрем были освобождены 38 тысяч заключенных и некоторые из них пойдут мстить тем, кто занимался вопросами правосудия и верховенства закона. Одна из матерей сообщила правозащитнице ООН о том, что талибы на ее глазах подвергали невыносимым пыткам ее 12 летнего ребенка.

"Она думала, что даже сейчас мы можем защищать права их детей, но ей было непонятно, что у меня больше нет полномочий и возможностей защищать ее и ее сына в ее стране…", – сказала докладчик.

Специальные докладчики и независимые эксперты назначаются Советом ООН по правам человека для изучения и подготовки докладов по конкретной теме прав человека или ситуации в той или иной стране. Они не являются сотрудниками ООН и не получают за свою работу зарплату в Организации.


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URL: https://www.vb.kg/408909
Теги:
Афганистан, ООН
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