Государству вернули участок рыночной стоимостью более 3 млн. сомов.

Прокуратура Ноокатского района вернула в муниципальную собственность незаконно отчужденный земельный участок объекта социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2005 году постановлением членов общего собрания крестьянского хозяйства "Арал" земельный участок бывшего детского сада в Мирмахмудовском айыл окмоту (18 соток) незаконно реализовали частному лицу.

На основании акта прокурорского реагирования указанный участок рыночной стоимостью 3 миллиона 75 тысяч сомов принят на баланс муниципалитета.