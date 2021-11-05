Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.52 - 98.82

Государству вернули участок рыночной стоимостью более 3 млн. сомов.

189  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Ноокатского района вернула в муниципальную собственность незаконно отчужденный земельный участок объекта социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2005 году постановлением членов общего собрания крестьянского хозяйства "Арал" земельный участок бывшего детского сада в Мирмахмудовском айыл окмоту (18 соток) незаконно реализовали частному лицу.

На основании акта прокурорского реагирования указанный участок рыночной стоимостью 3 миллиона 75 тысяч сомов принят на баланс муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408911
Теги:
Ноокатский район, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  