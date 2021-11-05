Продавцы угля получили административные штрафы

Сотрудники отдела по г.Бишкек и Чуйской области государственного агентства антимонопольного регулирования при МЭиФ Кыргызской Республики 4 ноября 2021 года в точках реализации угля города Бишкек провели мониторинг. Об этом сообщила пресс- служба антимонопольного органа. В ходе данного мероприятия было установлено, что уголь в Октябрьском и Свердловском районах г. Бишкек реализуются по цене от 4800 до 5200 сомов за тонну. В связи с этим, сотрудники отдела составили протоколы и наложили 2 административных штрафов. Кроме этого, было выдано 1 предписание о прекращении нарушений норм действующего законодательства Кыргызской Республики. Необходимо отметить, что работа в данном направлении продолжается и ежедневно проводятся мониторинги цен на уголь.