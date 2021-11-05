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В Ашхабаде закрывают продуктовые магазины

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В Ашхабаде очередное ужесточение локдауна. Теперь закрывают частные продуктовые магазины шаговой доступности, расположенные в жилых домах. Оптовый рынок по-прежнему не работает. Корреспондент Радио Азатлык сообщает о ситуации в Ашхабаде.

В Ашхабаде ужесточили локдаун. Закрыли небольшие продуктовые магазины, расположенные в домах, в пригородах столицы запрещены маршрутки.

По данным корреспондента, массовое закрытие магазинов началось 1 ноября и все еще продолжается. Расположенные в подвалах жилых домов магазинчики продают продукты питания, хозяйственные товары и бытовую химию. Владельцам магазинов сообщили, что их работа приостанавливается минимум на неделю.

"Значит, все продукты пропадут. Знакомые продавцы сказали, что в силу возможностей, будут доставлять продукты на дом, но это не выход для большинства покупателей", - сообщает корреспондент со ссылкой на продавцов.

По его словам, в его доме закрыты 4 магазина, в домах напротив тоже, все они, продуктовые или продают смешанные товары.

Власти Туркменистана, официально не признавшие наличие коронавируса в стране, в августе ввели жесткие ограничения, закрыв предприятия торговли, сферы услуг, развлечений. Это совпало с очередной волной коронавируса, больницы не справлялись с наплывом пациентов, в том числе с диагностированным COVID-19, морги были переполнены, захоронения на кладбищах проходили круглосуточно.


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URL: https://www.vb.kg/408916
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