Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.52 - 98.82

На начальника МТУ №9 Рамазана Давуза поступила жалоба в ЦИК и он уволился

184  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник МТУ №9 Октябрьского района города Бишкек Рамазан Давуз был освобожден от должности 29 октября в связи с желанием участвовать в агитационной работе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, ранее в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба в его отношении.

"Мэрия столицы относительно информации о нарушении избирательного законодательства со стороны начальника МТУ №9 Октябрьского района сообщает, что он был освобожден от занимаемой должности 29 октября текущего года в связи с желанием участвовать в агитационной работе.

Основанием для освобождения было заявление Давуза об увольнении по собственному желанию, поданное заранее.

Вместе с тем, руководство муниципалитета еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения норм избирательного законодательства КР и невмешательстве служащих муниципальных структур в выборно-агитационный процесс.

За нарушение установленных норм будут приниматься безотлагательные меры".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408917
Теги:
выборы, нарушения, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  