На начальника МТУ №9 Рамазана Давуза поступила жалоба в ЦИК и он уволился

Начальник МТУ №9 Октябрьского района города Бишкек Рамазан Давуз был освобожден от должности 29 октября в связи с желанием участвовать в агитационной работе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, ранее в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба в его отношении.

"Мэрия столицы относительно информации о нарушении избирательного законодательства со стороны начальника МТУ №9 Октябрьского района сообщает, что он был освобожден от занимаемой должности 29 октября текущего года в связи с желанием участвовать в агитационной работе.

Основанием для освобождения было заявление Давуза об увольнении по собственному желанию, поданное заранее.

Вместе с тем, руководство муниципалитета еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения норм избирательного законодательства КР и невмешательстве служащих муниципальных структур в выборно-агитационный процесс.

За нарушение установленных норм будут приниматься безотлагательные меры".