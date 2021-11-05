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Ежегодный фестиваль "Русская премьера" пройдет в Бишкеке в декабре

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- Анастасия Карелина
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Ежегодный театральный фестиваль "Русская премьера" состоится в кыргызской столице 10 декабря. Нынешний смотр будет посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Об этом сообщает информационный портал "Россия в Кыргызстане".

Спектакли, участвующие в фестивале, будут показаны на сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. "Русскую премьеру" поддреживает представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и ОФ "Мы - соотечественники".

Участники (школьные театры и творческие студии) представят публике и жюри фрагменты из спектаклей, созданных по произведениям самого Достоевского, или представлений по классической и современной драматургии. Фрагменты должны быть на русском языке длительностью 15-20 минут.

Желающие принять участие в фестивале могут отправить свои предварительные заявки на e-mail: nadgeo@mail.ru или на WhatsApp: +79132235521. После получения предварительной заявки, потенциальным участникам фестиваля будет выслана форма заявки для выступления, которую надо будет заполнить и прислать организаторам до 18 часов 30 ноября. Больше информации можно получить по телефону: 0(555)90-70-98.


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URL: https://www.vb.kg/408920
Теги:
театр, фестиваль, Россотрудничество, Бишкек
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