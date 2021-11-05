Выборы - 2021: В отношении Кудрета Тайчабарова будут приняты меры

Администрация президента примет соответствующие меры в отношении директора СЭЗ Бишкека Кудрета Тайчабарова за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации. Напомним, ранее Центризбиркомом было принято решение о направлении материалов по нарушению директора СЭЗ в администрацию главы государства.

Нуржан Шайлдабекова на заседании ЦИК заявила, что в данном случае присутствуют элементы применения административного ресурса, так как учреждение образовано государством и гендиректор назначается правительством.

Ранее генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров написал пост на своей странице в соцсети в поддержку кандидата в депутаты Адинай Мариповой.