Жамиля ИСАЕВА: Мы можем изменить вашу жизнь!

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" продолжает предвыборную агитацию. В этот раз кандидаты партии встретились с жителями Таласской области.

Перед избирателями выступила кандидат от партии Жамиля Исаева:

- Я мать пятерых детей, поэтому не понаслышке знаю и понимаю проблемы каждой семьи. Молодые семьи, особенно многодетные, нуждаются в поддержке государства. За 30 лет независимости в жизни граждан страны мало что изменилось. Безработица, бедность, неразвитая инфраструктура - это причины трех прошедших революций. Да, у нас есть природные ресурсы, например, вода. У нас есть прекрасная природа, что создает возможности для туризма. Но самое главное богатство страны - человеческий ресурс. И здесь у нас есть потенциал - наш народ стремится к образованию. К сожалению, несмотря на все старания, страна никак не может встать на путь развития.

Жамиля Исаева призвала жителей серьезно отнестись к выборам и сделать осознанный шаг:

- Как вы знаете, теперь можно проголосовать не только за партию, но и за определенного кандидата от политической организации. В нашей команде - профессионалы своего дела. Мы сможем изменить вашу жизнь, - заявила Жамиля Исаева.