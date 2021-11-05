Кубаныч КАДЫРОВ: Молодежи нужны земельные участки для строительства жилья

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" в разгаре предвыборной агитации. Прошла встреча кандидатов партии с жителями Таласской области.

Кандидат от партии Кубанычбек Кадыров поблагодарил избирателей, что они пришли на встречу, несмотря на время активного сбора урожая.

"Талас – родина баатыров, великих людей, общественных и политических деятелей. Каждый из нас гордится, что наш народ - потомки Манаса. Как вы знаете, Манас оставил потомкам семь заповедей. Если мы будем следовать советам великого предка, то укрепим сплоченность народа" , - сказал он.

Кандидат в депутаты также прокомментировал социально-экономическое положение страны:

- После пандемии ухудшилось социально-экономическое положение. Мы понимаем, сколько усилий прилагают жители региона в попытках прокормить семьи и подготовиться к зиме. Наша партия намерена улучшить законодательную базу страны, что позволит изменить жизнь каждого гражданина к лучшему, привлечь инвесторов и повысить уровень экономики. Например, жители Таласа известны своим выращиванием фасоли на экспорт. Значит, следует развиваться в этом направлении, закупить у Китая и Турции новые сорта культуры. Также считаем, что требуется в короткий срок построить водохранилище. Еще одна проблема региона - нехватка участков под строительство жилья. Все земли поделены между власть имущими, и молодым семьям сложно заполучить участок земли в собственность. Партия "Ата-Журт Кыргызстан" намерена обеспечить земельными участками молодежь" , - заявил Кубаныч Кадыров.