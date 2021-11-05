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Фондовые биржи Кыргызстана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве

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- Бакыт Басарбек
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Меморандум о сотрудничестве подписан между Кыргызской фондовой биржей и Будапештской фондовой биржей. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Со стороны КФБ документ подписал – Президент Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев, с венгерской стороны - Министр внешнеэкономичеких связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Меморандум послужит основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией. Фондовые биржи двух стран будут обмениваться опытом применения различных финансовых инструментов и технологий биржевой торговли. Это позволит расширить географию и количество участников биржевой торговли двух стран для привлечения инвестиций.

Как отметил в своем выступлении Медет Назаралиев, Будапештская фондовая биржа является одной из крупнейших в Центральной Европе.

"Сегодняшний факт подписание Меморандума между двумя Фондовыми биржами открывает новые перспективы и возможности для развития фондового рынка Кыргызстана. В рамках подписанного документа мы будем разрабатывать совместные продукты, обмениваться опытом в сфере поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности посредством биржевой торговли",- сказал он.

Фондовые биржи начнут изучать возможности оказания содействия компаниям по выходу компаний-резидентов на европейский фондовый рынок . Информационно-разъяснительная работа среди бизнес-сообщества будет вестись посредством организации конференций и обучающих семинаров, которые стартуют в недалеком будущем.


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URL: https://www.vb.kg/408925
Теги:
Венгрия, Кыргызская фондовая биржа
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