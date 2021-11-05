Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона без комиссии!

Пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".

В приложении MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:

ОАО "Айыл Банк"; ОАО "Керемет Банк"; ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"; ОАО "Оптима Банк"; ОАО "РСК Банк"; ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

Комиссия за услуги прочих коммерческих банков КР составляет 1%.

Для пополнения карточных счетов необходимо:

скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store; выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги"; выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!