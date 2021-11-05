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Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии

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Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона без комиссии!

Пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".

В приложении MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:

  1. ОАО "Айыл Банк";
  2. ОАО "Керемет Банк";
  3. ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан";
  4. ОАО "Оптима Банк";
  5. ОАО "РСК Банк";
  6. ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

Комиссия за услуги прочих коммерческих банков КР составляет 1%.

Для пополнения карточных счетов необходимо:

  1. скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  2. выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги";
  3. выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/408929
Теги:
#MegaCom, PR
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