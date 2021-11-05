Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона без комиссии!
Пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".
В приложении MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:
- ОАО "Айыл Банк";
- ОАО "Керемет Банк";
- ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан";
- ОАО "Оптима Банк";
- ОАО "РСК Банк";
- ОАО "Халык Банк Кыргызстан".
Комиссия за услуги прочих коммерческих банков КР составляет 1%.
Для пополнения карточных счетов необходимо:
- скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
- выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги";
- выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.
Готово!
MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!