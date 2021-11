Вот почему бишкекская молодежь идет учиться в профессиональный лицей № 98

В Бишкеке в этом году отмечает свое 55-летие профессиональный лицей коммуникаций и информационных технологий №98, который считается базовым для профессий связанных со связью, а в последние годы еще с коммуникациями и информационными технологиями. Как удается государственному учебному заведению оставаться востребованным на рынке образовательных услуг, конкурируя с многочисленными частными курсами? Об этом рассказала VB.KG директор лицея Нурисат ИМАНКУЛОВА.

"В 2000 годах мир динамично начал развиваться, внедрялись во все сферы деятельности информационные технологии. Рынок требовал новые специальности. Наша команда (в которую вошли Князева Н., Лабадзе А., Зимина И. и другие преподаватели) сделала реформу отживших профессий и переориентировалась на новые востребованные профессии по IT, параллельно развивалась и сфера коммуникаций. Внедрили такие профессии, как "системный администратор", "специалист по безопасности информационных технологий", "специалист по интернет-технологиям", "Web-программист", "компьютерный дизайнер", "компьютерная грамотность по международным стандартам ECDL", "веб-дизайнер", "прокладка компьютерных сетей LAN". Нельзя не отметить партнеров в этой сфере: ОсОО "CRM", "Namba soft", "CSS soft", "Maddevs", ОсОО "Акнет", "Rizer Tehnology", "Интермедиа", "Мегалайн" и другие. С особой гордостью можно сказать об инклюзивном обучении в сфере IT, доказательством служат успешные выпускники из группы ЛОВЗ: Илимхан Эмильев, Сабина Кубанычбекова, которые успешно окончили лицей и работают в компании ОсОО "Инклюзив Софт", предприниматель Курбан Расулов открыл свою IT-компанию в Казахстане, Муса Айтмаматов -IT специалист в компании "Maddevs", Ринат Амангельдиев - начальник мастерской в сфере системного администрирования в Министерстве обороны и другие", - говорит Нурисат Иманкулова.

По ее словам, из стен лицея вышли более 15 тысяч учащихся, среди них немало успешных, известных выпускников. Например, бывший генеральный директор БГТС Учкемпиров Т.А., бывший генеральный директор БГТС, на данный момент руководит отделом цеха развития в компании "Мегалайн" Дя А.Ю., бывший генеральный директор "Кыргызпочтасы" Огурцова В.М., начальник отдела развития связи ОсОО " Saima Телеком" Д. Маскаленко.

"Поэтому мы с гордостью можем сказать, что стали кузницей кадров в сфере связи и коммуникаций, и наши выпускники работают во всех уголках страны. В сфере связи выражаем благодарность за многолетнее сотрудничество Орозобековой Д.Р. из "Кыргыз почтасы", - отмечает директор учебного заведения.

Помимо IT-направлений, лицей готовит специалистов и в сфере услуг: "оператор колл-центра", "младший менеджер", "парикмахер", "визажист", "мастер по маникюру и наращиванию ногтей", "мастер по ремонту и обслуживанию компьютеров", "мастер по ремонту сотовых телефонов", "бухучет, 1С бухгалтерия", "офис-менеджер".

"В последние годы появился спрос на профессии для индустрии красоты, и мы одними из первых внедрили инновационные методы преподавания в обучении учащихся. Особо хотим отметить наших мастеров и руководителей Ионину Е.В., Бейшенову Б.Ж., Цыс Р.Ф., Сатыбалдиеву К.Б. На протяжении многих лет лицей сотрудничает с бизнес партнерами из индустрии красоты. Например, "Территория SPA", салоны красоты "Topman" и "Гламур", - говорит Нурисат Иманкулова.

К тому же лицей № 98 одним из первых внедрил краткосрочные курсы для обучения взрослого населения. Именно благодаря курсам, которые востребованы, лицей начал зарабатывать первые деньги. Причем студенты обучаются по системе дуального обучения, с использованием платформы Codify, которая дает возможность взаимодействия в период онлайн-обучения.

На базе лицея созданы два центра передового опыта (по IT и индустрии красоты), через которые ведется большая работа с профильными лицеями.

"Центр передового опыта – это структурное подразделение системы начального профессионального образования КР, где могут повышать уровень профессиональной подготовки обучающие мастера со всех областей республики. И мы гордимся, что два филиала из восьми по всей стране находятся у нас. В каждой из специальностей, которые преподаются у нас, есть команда профессионалов, которая начиная от истоков, заканчивая сегодняшним днем продвигают лицей. В сфере коммуникации: Кубрин В.А., Короткова Л.И., Муктарбеков Ж.М., Мурзакматов К.А. Также заслуживает внимания команда нынешних сотрудников: Клюг Л.А.,Тууганбаева М.Ш., Тоялиева М.Р., Исак к. Э., Керимбек к.Э., Григоренко В.А., Кадырахунова Ж.Д., Сокубашева Э.Д.", - объясняет руководитель лицея № 98.

Директор отмечает, что в плане трудоустройства у выпускников проблем не возникает, ведь у учебного заведения много друзей-партнеров, работодателей. Сложились добрые традиции проводить встречи по внедрению новых программ, стажировке по дуальному обучению, по оснащению материальной базы, что способствует качественному обучению. Например, на протяжении многих лет лицей сотрудничает с международными донорами, такими как ЕС, АБР, ООН, GIZ, Mersiko.

"Команда IT-специалистов, работающая в лицее повышает каждый год квалификацию не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Лицей неоднократно отмечался на международном уровне: в конференциях, участвовал в семинарах в Европе, выступал в странах СНГ. Не могу не отметить вклад наших мастеров в этой сфере, а именно Сомятова А.В., Турсунбекова А.Т. , Вопольского В.В., Сатыгулову А.А. и других", - говорит руководитель учебного заведения.

За значительные результаты в области качества оказываемых услуг и внедрение высокоэффективных методов управления качеством лицей удостоен высокой государственной награды - премии Кыргызской Республики по качеству.

По словам Иманкуловой, будущее лицея за информационными технологиями.

"Однако, мы понимаем, что Кыргызстан - туристическая страна, и поэтому внедряем новую профессию - "оператор туристических услуг" и "организатор путешествий". Наша задача быть актуальными. Весь мир развивается через электронную коммерцию, надеемся сделать очень большие успехи в данной сфере. Но и традиции, на которых вырос лицей, останутся с нами", - заключает Нурисат Иманкулова.

Экскурс

Профессиональный лицей был создан в 1966 году на базе технического училища №1, которое в 1980 году было переименовано в техническое училище № 18. В далеких 70-х годах здесь обучали на буровиков, радистов, метеонаблюдателей, геолого-разведчиков, проходчиков, шахтеров и связистов. В 1980 году остались связисты и радисты. С тех пор лицей остается единственным лицеем, который выпускает связистов, также обучали кабельщиков, телеграфистов, спайщиков. В 90-х годах добавлялись профессии: специалист почтовой связи, начальник почтовых отделений и др.

А в 1984 году техническое училище №18 было реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище №98. В 1998 году училище было преобразовано в профессиональный лицей связи №98. В эти периоды базовыми партнерами были Телеком (БГТС), Кыргызпочтасы и другие предприятия связи, которые внесли огромный вклад в подготовку рабочих кадров.

В 2017 году учреждение получило свое современное официальное название: профессиональный лицей коммуникаций и информационных технологий № 98.