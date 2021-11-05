В Ленинском районе открылся приют для женщин с детьми

Глава Ленинского района ознакомился с работой приюта для женщин с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе для женщин без определенного место жительства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек.

В приюте Ленинского района оказывают помощь и поддержку женщинам с детьми в виде предоставления временного ночлега, обеспечения одноразовым горячим питанием и медосмотра. Там могут проживать до 70 человек, в настоящее время социальной услугой пользуются 28 человек, из них 16 – дети, в том числе 4 грудных ребенка.

Для безопасности в приюте всегда дежурит сотрудник УВД Ленинского района, а также врачи ОЦСМ № 1 оказывают необходимую медицинскую помощь.

Приют, для женщин с детьми, оставшимися без жилья расположен по адресу: ул. Трудовая, 10.

Подробную информацию можно получить по телефону: 64-48-71, 0550 546622.

Напомним, что во всех районах столицы действуют приюты для бездомных людей.

С 1 ноября в двух районах – Свердловском и Октябрьском открыли приюты, куда многие бездомные приходят сами, просто покушать, согреться и переночевать.

Приют Октябрьского района принимает в микрорайоне №12 по улице А. Токомбаева, в здании комбината благоустройства и рассчитан на 80 человек. С приютом можно связаться по телефонам: 511938, 0559180218 – специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

В Свердловском районе приют для 40 постояльцев расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: ул. Фере, 34А. Здесь проведен косметический ремонт здания, остекление окон, ремонт электричества, кроватей и топчанов. Приобретены постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки, наволочки, простыни и пододеяльники). Телефон для справок: 360335, 0706 168877, Эркин Мамаев – главный специалист сектора социальных услуг Свердловского района.

На территории Первомайского района круглый год по адресу: пр. Жибек –Жолу №423 функционирует муниципальное учреждение МУ "Коломто", рассчитанное на 70 человек. Там предоставляются минимальные услуги: одноразовое горячее питание, ночлег, помывка, санитарная обработка, обеспечение вещами.

Отметим, что доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, сразу звоните: 102 (милиция) и 103 (скорая помощь).

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощи.