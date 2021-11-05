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Бакыт Бакетаев: Я на себе ощутил пользу экономии электричества

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Политолог Бакыт Бакетаев из-за низкого уровня воды на Токтогульской ГЭС призвал кыргызстанцев экономно тратить электричество. Ниже приводим текст его обращения:

"Вчера в 3 часа ночи я проехал почти через весь Бишкек. Город залит огнём. Фонари, рекламные вывески и даже окна и дворы жилых домах горят до глубокой ночи. Меж тем, уровень воды на Токтогульской ГЭС небывало низок. Почему бы не отключать электричество на короткое время, до раннего утра, когда большинство горожан спят. В эти часы в электричестве нет особой нужды. Да и самим гражданам не помешало бы проявить личную ответственность и не использовать понапрасну освещение в домах и бытовые приборы.

Эти простые и действенные меры никак не отразятся на нашем лично комфорте. Нет надобности в строжайшей экономии, речью идёт лишь о разумном её использовании, исключительно по необходимости.

При этом мы без особых проблем пройдём зимний период.

Это выгодно как каждой семье, так и государству в целом. Я на себе ощутил пользу экономии: в последнее время использую электричество только тогда,  когда это надо. При этом никого неудобства не испытал, а экономия при оплате счетов - почти в 2 раза.

Вот наконец-то начато строительство ГЭС "Бала Саруу" на Кировском водохранилище в Таласской области. У нас было почти 30 лет, чтобы её построить. Почему мы начали её строить только сейчас? И это хорошо в свете неутешительных прогнозов по поводу возможного энергетического коллапса. Однако можно было это сделать раньше и не доводить отрасль до критического состояния. Злополучные веерные отключения народ до сих пор вспоминает с содроганием.

В целом, экономия актуальна не только в части использования энергоресуров, но в части траты бюджетных средств. Вот сегодня ЦИК пригласил все партии для подписания меморандума. Всё это правильно, но по окончании был организован фуршет. А за чей счёт банкет? За счёт налогоплательщиков, коими являемся все мы. А впереди нас ждут праздники, в том числе новогодние, и сколько ещё народных денег будет потрачено впустую. Сейчас не время трат, сейчас время сокращения лишних расходов.

Пока разумная экономия не станет неотъемлемой частью жизни большинства населения, включая чиновников, политиков и бизнесменов, мы будем в прямой зависимости от объемов воды, состояния технического оборудования и изношенной инфраструктуры".


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URL: https://www.vb.kg/408933
Теги:
Кыргызстан, электричество, Бакыт Бакетаев
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