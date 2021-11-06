Кыргызстанцы отличились на интернет-олимпиаде МПА СНГ

Подведены итоги второй международной интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира". Она была организована среди студентов вузов стран-участниц Межпарламентской Ассамблеи СНГ и проходила с 1 по 30 сентября.

Олимпиаду инициировали Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА и некоммерческое партнерство "Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье". Участие в ней приняли 1213 студентов из 107 вузов 18 стран, включая все государства СНГ, а также Болгарию, Грузию, Конго, Латвию, Румынию, Сербию и Черногорию.

Задания состояли из четырех тематических блоков: общие вопросы об избирательных системах, вопросы об избирательных системах стран мира, государств МПА, теоретические вопросы требующие развернутого ответа (мини-эссе). Тестовые задания по первым трем блокам проверялись автоматически. В четвертом случае - авторитетным международным жюри.

Итоги подвели организационный комитет и международное жюри, возглавляемое заведующей кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ, доктором политических наук, профессором Ольгой Поповой, на основании представленных протоколов проверки заданий. В результате победителями (диплом I степени) признаны 59 участников, призерами (диплом II степени) -75 человек, дипломы призеров III степени присуждены 117 участникам.

В их числе – и представители Кыргызстана. Так, по информации МПА СНГ, диплом I степени присужден Болот кызы Айкерим (Ошский Государственный Университет), II степени – Сыймыку Турсунову (Кыргызская Государственная юридическая академия), III степени – Айдину Дайыркулову (Кыргызско-Казахский Университет).

Из числа победителей и призеров по результатам онлайн собеседования будут отобраны участники Международной молодежной парламентской школы, приуроченной к 30-летию СНГ. Предварительные сроки проведения ее в Санкт-Петербурге – с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.