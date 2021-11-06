Страны СНГ укрепят сотрудничество в сфере военного образования

"Тенденции и проблемы образования и воспитания в высшем военно-учебном заведении, актуальные вопросы для межвузовского взаимодействия государств – участников СНГ" – круглый стол под таким названием прошел на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери. Дискуссия была организована в соответствии с планом работы Ассоциации высших военно-учебных заведений стран Содружества, сообщили в Совете министров обороны (СМО) СНГ.

Участие в круглом столе приняли представители командования войск противовоздушной обороны вооруженных сил и начальники кафедр войск ПВО национальных вузов стран-партнеров, а также сотрудники Секретариата СМО.

Начальник академии генерал-майор А. Семенов рассказал о деятельности этого учебного заведения, которое является базовой организаций по подготовке военных кадров для объединенной системы ПВО СНГ. В своих последующих выступлениях представители делегаций поделились опытом совершенствования образовательного процесса и практико-ориентированного обучения специалистов, обсудили существующие пути их решения.

Сотрудники Секретариата проинформировали участников встречи о функционировании системы сотрудничества стран Содружества в области военного образования и подготовки военных кадров, тенденциях в развитии межвузовского взаимодействия в рамках деятельности Ассоциации вузов государств СНГ.

Одной из актуальных проблем было названо знание абитуриентами и обучающимися из стран Содружества русского языка как языка межнационального общения. Собеседники подчеркнули важность воспитания молодого поколения защитников Отечества на основе общих духовно-нравственных ориентиров, их приобщения к культурному достоянию народов СНГ. Все это, по общему мнению, содействует сохранению взаимопонимания и добрососедских отношений между данными странами, обеспечению общей региональной безопасности.

Как заявлено, высказанные в ходе круглого стола предложения будут обобщены и найдут реализацию в деятельности Секретариата Совета министров обороны, профильных координационных комитетов и национальных вузов.