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Кыргызстанцев пригласили к участию в Географическом диктанте

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- Евгений Денисенко
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Русское географическое общество (РГО) при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Россотрудничества проведет 14 ноября масштабную международную просветительскую акцию "Географический диктант-2021". ОБ этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила она, инициатором этой акции является президент России, председатель Попечительского Совета РГО Владимир Путин. Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года и носит просветительский характер, нацелен на популяризацию географических знаний, повышение интереса к науке, национальному наследию. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России, оценки особого значения не имеют.

По словам Захаровой, за шесть лет в проекте приняли участие около двух миллионов человек. В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 государствах. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе – на МКС. Кроме того, задания онлайн-версии впервые были переведены на 10 языков мира: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, итальянский, португальский, китайский, турецкий и хинди.

Географический диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках. Но будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году онлайн-тестирование продлится с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени.

"Приглашаем всех желающих поучаствовать в Диктанте и проверить свои географические знания!" - заявила Мария Захарова.

За несколько лет акция стала популярной и в Кыргызстане. Географический диктант проходил здесь на нескольких площадках в Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областях, в Бишкеке.

Диктант составляется в четырех вариантах: один для проведения на территории России и за рубежом, второй для инвалидов по зрению, третий для формата онлайн, четвертый вариант - демонстрационный. Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, отличающихся по степени сложности. Первая часть из десяти вопросов - так называемый географический ликбез - сформирована на основе общеизвестных географических фактов. Вторая часть - из 30 вопросов, ответы на которые требуют образного мышления, системной логики и эрудиции.


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URL: https://www.vb.kg/408937
Теги:
Владимир Путин, МИД, Россия, Россотрудничество, кыргызско-российское сотрудничество
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