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Алмазбек Бейшеналиев вручил верительные грамоты Ги Пармелену

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- Анастасия Карелина
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Посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации Алмазбек Бейшеналиев вручил верительные грамоты президенту Швейцарии Ги Пармелену. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Господин Пармелен поздравил Алмазбека Бейшеналиева с аккредитацией в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации и выразил уверенность, что его работа будет способствовать поступательному развитию кыргызско-швейцарских отношений.

В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Бреттон-Вудских институтов, сотрудничества в области борьбы с изменением климата, противодействия пандемии COVID-19, важности убеждения населения участвовать в кампании по вакцинации против коронавируса, а также празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений.


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URL: https://www.vb.kg/408939
Теги:
Швейцария, Кыргызстан, дипломатия
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