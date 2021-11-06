Алмазбек Бейшеналиев вручил верительные грамоты Ги Пармелену

Посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации Алмазбек Бейшеналиев вручил верительные грамоты президенту Швейцарии Ги Пармелену. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Господин Пармелен поздравил Алмазбека Бейшеналиева с аккредитацией в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации и выразил уверенность, что его работа будет способствовать поступательному развитию кыргызско-швейцарских отношений.

В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Бреттон-Вудских институтов, сотрудничества в области борьбы с изменением климата, противодействия пандемии COVID-19, важности убеждения населения участвовать в кампании по вакцинации против коронавируса, а также празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений.