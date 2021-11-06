Задержан член ОПГ, подозреваемый в похищении человека

В Джалал-Абадской области задержали члена ОПГ, подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Ранее в милицию обратился житель Сузакского района. Мужчина сообщил, что 20 сентября нынешнего года около 2 часов ночи неизвестные силой усадили в машину марки "Мерседес" зеленого цвета и увезли в неизвестном направлении его сына С.Д.1983 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован, в соответствии со статьей 170 "Похищение человека" Уголовного кодекса Кыргызской Республики начато досудебное производство.

В результате следственных действий был задержан некий гражданин М.Б.М. 1995 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Сегодня, 6 ноября, в Джалал-Абадском городском суде подозреваемому избирается мера пресечения.