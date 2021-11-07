Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

КР и РФ укрепят сотрудничество в сфере школьного образования

208  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия и Кыргызстан приступают к реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между школами обеих стран. Данный документ, как напомнили в Русской Гуманитарной Миссии, был подписан в ходе состоявшегося недавно в Бишкеке форума директоров общеобразовательных организаций с русским языком обучения в Кыргызстане.

Целями форума было улучшение качества преподавания на русском языке и повышения квалификации педагогов, выработка комплекса мер, направленных на организацию качественного учебного процесса, развитие образования на русском языке в школах республики, налаживание сотрудничествами с российскими общеобразовательными учреждениями.

Участие в форуме приняла делегация специалистов из России, в составе которой - директора школ из различных регионов, специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы, представители российских издательств, фонда "Русский мир", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Российские и кыргызские коллеги обсудили перспективы сотрудничества, наметили совместные инициативы. На форуме были представлены возможности получения грантовой поддержки в РФ. Речь также шла о деятельности автономной некоммерческой организацией "Русская Гуманитарная Миссия" (РГМ) в целом и подробнее – о реализуемых ею проектах, связанных с образованием, в Кыргызстане. В их числе - мастер-классы для педагогов, преподающих русский язык, конкурсе "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", проходивший в 2019-2020 годах.

Напомним, что недавно РГМ оказала очередную помощь школам Кыргызстана. Книги для создания уголков русской литературы получили два общеобразовательных учебных заведения в Иссык-Кульской области - школа-гимназия № 2 города Каракол и средняя общеобразовательная школа имени Садырбека Абдракманова села Кызыл-Суу Жети-Огузского района. Им передано около двух тысяч произведений классиков русской литературы и современных российских писателей, изданий для учеников старших и младших классов.

"Русская гуманитарная миссия" – это неправительственная российская организация, которая профессионально осуществляет гуманитарную помощь за рубежом, а также разрабатывает и реализует образовательные, медицинские, гуманитарные проекты и программы помощи в чрезвычайных ситуациях с полным логистическим обеспечением.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408951
Теги:
Россия, русский язык, школа, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  