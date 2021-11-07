КР и РФ укрепят сотрудничество в сфере школьного образования

Россия и Кыргызстан приступают к реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между школами обеих стран. Данный документ, как напомнили в Русской Гуманитарной Миссии, был подписан в ходе состоявшегося недавно в Бишкеке форума директоров общеобразовательных организаций с русским языком обучения в Кыргызстане.

Целями форума было улучшение качества преподавания на русском языке и повышения квалификации педагогов, выработка комплекса мер, направленных на организацию качественного учебного процесса, развитие образования на русском языке в школах республики, налаживание сотрудничествами с российскими общеобразовательными учреждениями.

Участие в форуме приняла делегация специалистов из России, в составе которой - директора школ из различных регионов, специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы, представители российских издательств, фонда "Русский мир", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Российские и кыргызские коллеги обсудили перспективы сотрудничества, наметили совместные инициативы. На форуме были представлены возможности получения грантовой поддержки в РФ. Речь также шла о деятельности автономной некоммерческой организацией "Русская Гуманитарная Миссия" (РГМ) в целом и подробнее – о реализуемых ею проектах, связанных с образованием, в Кыргызстане. В их числе - мастер-классы для педагогов, преподающих русский язык, конкурсе "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", проходивший в 2019-2020 годах.

Напомним, что недавно РГМ оказала очередную помощь школам Кыргызстана. Книги для создания уголков русской литературы получили два общеобразовательных учебных заведения в Иссык-Кульской области - школа-гимназия № 2 города Каракол и средняя общеобразовательная школа имени Садырбека Абдракманова села Кызыл-Суу Жети-Огузского района. Им передано около двух тысяч произведений классиков русской литературы и современных российских писателей, изданий для учеников старших и младших классов.

"Русская гуманитарная миссия" – это неправительственная российская организация, которая профессионально осуществляет гуманитарную помощь за рубежом, а также разрабатывает и реализует образовательные, медицинские, гуманитарные проекты и программы помощи в чрезвычайных ситуациях с полным логистическим обеспечением.