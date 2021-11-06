Расследование участия студентов ОшГУ в агитационном мероприятии завершено

Расследование, проводившееся по факту использования в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша административного ресурса, а именно – привлечения на мероприятие одной из политических партий студентов ОшГУ, завершено. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В южной столице имели место нарушения правил агитации и использования административного ресурса в период подготовки и проведения выборов. В соответствии с законодательством о выборах, государственным служащим запрещено какими-либо способами вмешиваться в процесс проведения выборов депутатов парламента.

В УВД города Ош было начато досудебное производство по факту привлечения студентов Ошского государственного университета к участию в митинге в рамках агитационной кампании политической партии. 3 ноября на центральной площади города она провела мероприятие. Участие в котором, как выяснилось, принимали студенты одного из факультетов Ошского государственного университета.

В Интернете появились публикации о том, что студенты ОшГУ пришли на агитационное мероприятие не по своей воле.

В целях проверки данной информации студенты и преподаватели университета, участвовавшие в митинге, были доставлены в УВД Оша. Многим учащимся не было и 18 лет, и они не получили паспорта. Молодые люди рассказали, что преподаватели собрали их якобы на экскурсию, а привели на митинг сторонников одной из политических партий, проходивший на центральной площади южной столицы. Всего были опрошены 8 преподавателей и 15 студентов.

По факту проведено досудебное расследование по статье 87-1 часть 2 "Злоупотребление административным ресурсом" Кодекса КР о проступках.

Участие в мероприятии студентов подтверждено фото и видеоматериалами. Одному из преподавателей вуза вручено уведомление о подозрении в совершении проступка.

В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы направлены для дальнейшего рассмотрения в суд.