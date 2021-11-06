Президент Садыр Жапаров подписал Указ об оптимизации нескольких госорганов

Глава государства подписал сегодня Указ "О некоторых вопросах деятельности государственных органов". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В целях оптимизации деятельности государственных органов постановляется образовать при Кабинете министров Кыргызской Республики:

- Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления на базе Государственной кадровой службы Кыргызской Республики и Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

- Социальный фонд Кыргызской Республики на базе Социального фонда, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Кроме того, на основании данного Указа президента переименовано Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Из прежнего названия исключено "…внешней торговли и инвестиций".