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Президент Садыр Жапаров подписал Указ об оптимизации нескольких госорганов

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- Анастасия Карелина
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Глава государства подписал сегодня Указ "О некоторых вопросах деятельности государственных органов". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В целях оптимизации деятельности государственных органов постановляется образовать при Кабинете министров Кыргызской Республики:

- Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления на базе Государственной кадровой службы Кыргызской Республики и Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

- Социальный фонд Кыргызской Республики на базе Социального фонда, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Кроме того, на основании данного Указа президента переименовано Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Из прежнего названия исключено "…внешней торговли и инвестиций".


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URL: https://www.vb.kg/408962
Теги:
президент, Документ, Садыр Жапаров
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