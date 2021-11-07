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Где смогут проголосовать кыргызстанцы, проживающие в Нью-Йорке?

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- Анастасия Карелина
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Граждане Кыргызской Республики, проживающие в городе Нью-Йорк (США) также смогут принять участие в парламентских выборах, которые состоятся 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Наши соотечественники, желающие выразить свое волеизъявление, смогут сделать это на избирательном участке № 9054 по адресу: 866 United Nations Plaza, Suite 476 New York, N.Y. 10017.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, граждане, сдавшие биометрические данные и числящиеся на консульском учете за рубежом, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

Те же, кто не стоит на консульском учете и не сдавал биометрические данные, принимать участие в выборах, увы, могут. Поэтому им следует прийти на избирательный участок № 9054 по вышеуказанному адресу до 15 ноября 2021 года, чтобы пройти все необходимые процедуры.

Постоянное представительство Кыргызской Республики при ООН в Нью-Йорке обращается к кыргызстанцам, проживающим там, с просьбой заранее проверить себя в контрольном списке избирателей на сайте https://tizme.gov.kg.

В случае отсутствия личных данных или наличия ошибок, кыргызстанцев просят связаться с постпредством Кыргызской Республики при ООН в Нью-Йорке по электронному адресу: kyrgyzstan.un.ny@mfa.gov.kg, или телефону: +1 212-486-4654.


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URL: https://www.vb.kg/408964
Теги:
выборы, соотечественники, США, Нью-Йорк, #Выборы2021
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