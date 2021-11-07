В КНМИИ открылась выставка Mirrors by Talant Ogobaev

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка Mirrors by Talant Ogobaev.

Персональная экспозиция нашего соотечественника, известного художника Таланта Огобаева проходит на втором этаже музея. Вниманию публики автор представил сорок своих произведений абстрактного характера.

Картины живописца, которые можно увидеть в КНМИИ до 19 ноября, неподготовленному зрителю могут показаться сложными для восприятия. Но Талант Огобаев – художник ищущий. В каждом его произведении скрыт глубокий философский смысл. И нынешняя его экспозиция привлечет, в первую очередь, людей думающих, любящих разгадывать замысел творца.

справка "ВБ"

Талант Огобаев родился во Фрунзе в 1955 году. В 1975-м окончил Фрунзенское художественное училище, а в 1982-м – Московский государственный художественный институт имени Сурикова. В 1988 году Талант Огобаев становится членом Союза художников СССР.