Токтобубу Оргалча, кандидат от партии "Альянс":Мы привезли в КР 54 автобуса

– Госпожа Токтобубу, вы же по профессии врач, верно?

– Да. Я около 9 лет изучала медицину в Китае, а врачом проработала 15 лет.

– А по какой причине решили начать бизнес в транспортном сегменте?

– На самом деле, по возвращении в Кыргызстан, в планах было открытие бизнеса в сфере медицины. Однако открытие больницы сопровождалось различными препятствиями. Было сложно работать в этом направлении. В этот период обратили внимание, что в Бишкеке есть проблемы с общественным транспортом. Вот тут-то и родилась идея попробовать развить бизнес в этом направлении.

– Вам пришлось на собственном опыте столкнуться с проблемой транспорта?

– К сожалению, да. Как-то нам с супругом довелось проехаться в бишкекской маршрутке в конце зимы. Она была полностью заполнена, все люди в зимней одежде, сидели, можно сказать, друг на друге, а маленькие дети кричали и плакали. Мне стало дурно, сердце заколотилось.

Этим же вечером мы с супругом поставили перед собой задачу доставить из Китая в Кыргызстан большие экологичные автобусы. Первая партия из 12 автобусов была доставлена в 2017 г. Мы не задумались заранее как будем осуществлять наши планы, не просчитали какие препятствия могут нас ожидать. Оказалось, что работать в этом направлении очень сложно. Начать следовало с получения разрешения в мэрии. А это очень трудоемкий процесс. Мы надеялись, что мэрия создаст подходящие условия, раз столице нужны новые большие автобусы на газе, которые не нанесут вреда окружающей среде. Но в реальности этого, к сожалению, не произошло. Однако вопреки всему, в том же 2017 г. нами был открыт в Бишкеке автобусный маршрут №35. С тех пор поставлены 54 современных автобусов с газовой топливной системой.

– В некоторых СМИ неоднократно появлялась дискредитирующая вас информация. Но это, вероятно, известно многим.

– В 2019 г мэрия выдала разрешение на работу по рейсу №48. Однако вскоре это решение было отменено, и нам в работу передали маршруты №5 и №15. Но выяснилось, что улицы, по которым проходит движение маршрута недостаточно широки для большого автобуса. Это во-первых, а во-вторых, по пути следования этих двух маршрутов уже много другого общественного транспорта. Зная это, чиновники мэрии все-таки распределили туда и наши маршруты. Мы были вынуждены остановить работу по автобусному маршруту №5, т. к. наши вложения себя не оправдывали. Теперь мэрия предлагает заняться маршрутом автобуса №18. В ближайшее время начнем курсировать по этой линии.

– Было ли запланировано движение автобусов вашей компании по направлению Кара-Балта – Бишкек?

– Да, такая договорённость была, но ряд чиновников, работающих в Минтрансе, арестованы по подозрению в коррупции. Таким образом, наше соглашение утратило силу, и наши автобусы по прибытии уже не будут курсировать между этими двумя городами. Транспортные средства мы на контрактной основе импортируем в основном из Китая. И в настоящее время все еще выплачиваем кредиты. Этот аспект, конечно, тоже создает сложности. В целом с 2019 г. по октябрь 2020 г. у нашей компании было много не самых приятных ситуаций. Мы сталкивались с реакцией некоторых граждан, которые хотели остановки движения автобусов нашей компании, были моменты, когда нам всячески преграждали путь, снова и снова клеветали нас. Благо после становления нового правительства подобное прекратилось, наша работа была оценена по достоинству, и постепенно стали создаваться условия. Сколько бы препятствий мы ни встречали на пути, все пережили и не сломились ради кыргызского народа!

– Однако проблема общественного транспорта в Бишкеке остается очень острой. Стремясь решить это, вы планируете открыть в Токмаке завод по производству автобусов? – Во время пандемии автобусы нашей компании постоянно работали, даже при низкой загруженности, буквально один-два человека в салоне. Наша компания продолжала обслуживать город днем и ночью, даже когда водители устраивали забастовку и требовали повышения платы за проезд. И вот уже полтора года наши усилия направлены на открытие завода по производству автобусов в Токмаке. Реализация предприятия намечается совместно с заводом "КАМАЗ" (г.Казань, Республика Татарстан). Уже подписаны все договоренности по этому поводу. Надеемся, до конца этого года или в начале нового будет выпущена первая запланированная партия.

– Собираетесь ли вы производить электробусы?

– Да. На самом деле, это достаточно сложная задача. Тем не менее мы полны решимости сделать все возможное. Для передвижения электробусов по Бишкеку в определенных местах города необходимы электрические заправочные станции. В планах реализовать это начинание.

– Сколько человек смогут быть трудоустроены при запуске завода? В целом какое число людей в Кыргызстане вы уже смогли обеспечить работой за 5 лет ведения бизнеса?

– Если наш завод в Токмаке заработает на полную мощность, то создадутся рабочие места для 250 человек. А на данное время в нашей компании работает порядка 150 человек.

– В чем основная причина вашего выдвижения в депутаты? – Основная причина – внести свой вклад в развитие Кыргызстана. В частности, улучшить законы, чтобы они способствовали развитию промышленности, здоровья, культуры, а также намерена в полной мере выполнить данные народу обещания.

Биография кандидата в Жогорку Кенеш Токтобубу Оргалча, баллотирующейся в парламент от партии "Альянс". Токтобубу Оргалча – этническая кыргызска, родилась в 1972 г. в Кызылсу-Киргизском автономном округе (КНР). Среднюю школу окончила там же, в округе Кызылсу. С 1990 по 1995 г. изучала кардиохирургию в Синьцзянском медицинском университете. С 1995 по 2012 г. работала кардиологом в больнице №1 (г. Синьцзян), где численность коллектива достигала 8000 человек. Токтобубу делилась опытом с молодыми коллегами. С 1997 по 2000 г. училась в аспирантуре Пекинского медицинского университета. С 2012 по 2015 г. занималась предпринимательством в Гуанчжоу. С 2015 года вместе с супругом основали в Бишкеке компании "Шыдыр жол КейДжи" и "Мега Компани". Созданные компании обеспечивают работой несколько сотен человек. Замужем, имеет двоих детей: сына и дочь. Вместе с мужем всегда стремятся помочь самым уязвимым и поддерживают талантливых людей.

Изготовлено: "РФ"Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2.

Заказчик: Политическая партия "АЛЬЯНС". Тираж: 1; дата: 07 ноября 2021 г. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии "АЛЬЯНС" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаева Ч.К (Св.№8 от 01.09.2021 г.)