Юных кыргызстанцев в РФ знакомят с местными достопримечательностями

В Музейно-мемориальном комплексе "Победа" в Южно-Сахалинске побывала группа детей работающих здесь граждан Кыргызстана. Экскурсия была организована по инициативе канцелярии посольства КР в РФ в этом городе, почетного консульства республики, а также активистов кыргызской диаспоры.

Такая работа, как рассказали в дипмиссии, проводится в рамках проекта, направленного на ознакомление детей соотечественников с историей и культурой Сахалинской области. Посетителями музея стали более 40 ребятишек школьного и дошкольного возраста. В планах – посещение еще ряда знаковых для этого региона мест.

Аналогичные проекты сегодня реализуются совместными усилиями кыргызских дипломатов и активистов диаспоры и в ряде других регионов России, где имеются канцелярии посольства КР в РФ. А в Москве недавно более двух десятков юных кыргызстанцев из многодетных семей побывали в Третьяковской галерее. Также для них в российской столице намечены походы в Центральный музей Великой Отечественной войны, музеи Победы, космонавтики, кочевой культуры, Оружейную палату.