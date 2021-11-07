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Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит"

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- Анастасия Карелина
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Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов сегодня, 7 ноября, посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Суйунбека Касмамбетова сопровождали заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, полномочный представитель президента в Чуйской области Эркин Тентимишев, политические деятели - старейшины Апас Жумагулов, Медеткан Шеримкулов и другие.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, Памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий и могиле писателя Чингиза Айтматова.

Была прочитана поминальная молитва.


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URL: https://www.vb.kg/408976
Теги:
Ата-Бейит, Чингиз Айтматов, Суйунбек Касмамбетов, Азамат Жаманкулов, Медеткан Шеримкулов, Апас Жумагулов
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