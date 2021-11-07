Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит"

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов сегодня, 7 ноября, посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Суйунбека Касмамбетова сопровождали заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, полномочный представитель президента в Чуйской области Эркин Тентимишев, политические деятели - старейшины Апас Жумагулов, Медеткан Шеримкулов и другие.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, Памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий и могиле писателя Чингиза Айтматова.

Была прочитана поминальная молитва.