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"Славянская диаспора" открыла кабинет русского языка в Джалал-Абаде

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- Светлана Лаптева
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В Ассоциации "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области открыли кабинет русского языка.

На открытии присутствовали вице-мэр Джалал-Абада Гульбарчин Таштанбекова, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедоров, председатель Культурного центра "Гармония" Александр Степанюк.

В кабинете русского языка будет преподаваться русский язык для всех, кто хотел бы подтянуть знание языка или изучить русский с нулевого уровня. Кабинет открыт по просьбам жителей Джалал-Абадской области.

Отметим, что сейчас велик запрос на качественное обучение русскому языку в школах с русским и кыргызским языками обучения. Так, например, Ассоциация "Славянская диаспора" помогла нескольким школам в районах в поисках учителей-русоведов. Они по просьбе директора и родителей специально приезжают в отдаленные села два раза в неделю для проведения уроков русского языка и литературы.

Также много запросов от самих учителей русского языка, работающих в школах с кыргызским и русским языками обучения на курсы повышения квалификации.

Надо отметить, что несколько лет назад в Джалал-Абаде был открыт кабинет русского языка от фонда "Русский мир", но из-за отсутствия финансирования его работа была прекращена. Жители Джалал-Абадской области, российские соотечественники надеются, что фонд обратит внимание на потребности жителей области в поддержке и развитии русского языка.

Новый кабинет находится на территории Ассоциации "Славянская диаспора". Он отремонтирован силами представителей данной организации. Помощь в финансировании оказана Культурным центром "Гармония" и меценатами. При этом остается необходимость в техническом оснащении кабинета.

После открытия кабинета русского языка школам Джалал-Абадской области (в городах Ташкомур, Майли-Суу, Кок-Жар, Джалал-Абад), кафедре русской филологии Джалал-Абадского государственного университета были вручены книги. После чего состоялся концерт по случаю празднования Дня народного единства России с участием заслуженных артистов Валерия Семина, Игоря Воронцова и вокально-хореографического ансамбля "Славяночка".


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URL: https://www.vb.kg/408988
Теги:
Джалал-Абадская область, книги, русский язык, школа, Россотрудничество
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