Кыргызстан выступил в поддержку детского и юношеского чтения в СНГ

В странах СНГ будут разработаны программы поддержки детского и юношеского чтения. Такое предложение прозвучало на очередном, уже 26-м по счету заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.

В заседании, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие специалисты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Исполнительного комитета СНГ.

Программа поддержки детского и юношеского чтения, как рассказали представители РФ, уже разработана в России. И предусматривает, как заявлено, "реализацию комплекса взаимосвязанных мер, направленных на повышение читательской активности и развитие культурных и читательских компетенций детей и юношества". Данный документ после его утверждения российская сторона готова презентовать на очередном заседании данного Межгоссовета в качестве возможного образца для разработки аналогичных программ в других государствах Содружества.

Российские коллеги также рассказали о прошедшем в середине сентября в Москве Международном конгрессе по детской книге. В нем приняли участие представители более 50 стран мира (включая Кыргызстан). Программа конгресса предусматривала более 200 мероприятий (презентации, круглые столы), в рамках которых представители стран СНГ обменивались опытом, обсуждали новые совместные инициативы.

Кроме того, на заседании были подведены итоги XVIII Международного конкурса "Искусство книги" стран СНГ, обсуждена подготовка к следующему такому мероприятию. Решено, что на сей раз конкурс состоится под знаком Года народного творчества и культурного наследия.

Члены Межгоссовета также обсудили вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий государств-партнеров, мероприятий в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения, посвященных 30-летию СНГ, рассмотрели ряд других тем. В их числе – проведение ежегодных мероприятий, направленных на развитие чтения среди детей и молодежи.