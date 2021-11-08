Новый симптом COVID-19 описали врачи

Специалисты "Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии" и госпиталя в Коммунарке выявили еще один симптом у заболевших COVID-19, пишут "Известия".

Речь идет о так называемом симптоме "ковидных пальцев", или ложных обморожений конечностей.

По внешнему виду такая патология похожа на обморожение рук или ног, иногда появляются красные высыпания. Пациенты нередко жалуются на зуд, боль, отек. В литературе описаны случаи, когда подобные проявления COVID-19 длились несколько месяцев.

Однако обычно дискомфорта такое состояние не приносит. Согласно данным медиков, порядка 20 процентов пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.

Дерматологи утверждают, что пациентов с такими проявлениями необходимо обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

По словам руководителя Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Марии Петиной, симптом "ковидных пальцев" обычно встречается у детей и подростков, но в последнее время все чаще преобладает и в старшей возрастной категории.

Медик назвала ложные обморожения сигналом того, что у пациента есть серьезные сбои в работе организма.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима отметила, что высыпания на коже могут быть признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем еще не догадывается. По ее словам, высыпания могут локализоваться в любых местах - на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости, в носоглотке.

"Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через определенное время (два-три дня), мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента", - рассказала медик.