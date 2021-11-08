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Telegram начал отображать официальную рекламу

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В мессенджере Telegram, на этой неделе начавшем тестировать текстовую рекламу в популярных каналах, появились сообщения со ссылками на размещенные рекламодателями каналы. Рекламные сообщения исчезают после прочтения и перехода в другой канал.

В числе каналов, реклама которых в Telegram была замечена первой - каналы об инвестициях и моде, число подписчиков на которые не превышает 3 тысяч человек на момент публикации. Ряд каналов на скриншотах, опубликованных разными СМИ в связи с появлением рекламы, дублируется.

Во время теста рекламные сообщения внизу списка записей в канале вели на канал основателя Telegram Павла Дурова, в котором он объяснял принципы размещения рекламы. Позднее он сообщил, что пользователи мессенджера вскоре получат возможность подписаться на отключение рекламы, а рекламодатели - размещать "невидимое" объявление, чтобы отключать объявления в любом канале.

Источник: "Коммерсант"


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URL: https://www.vb.kg/409002
Теги:
технологии, мировая пресса
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