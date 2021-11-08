Бишкекчан приглашают на выставку-ярмарку "Бишкек Сары-Озон 2021"

Торгово-промышленная палата КР открывает ежегодную универсальную выставку-ярмарку "Бишкек Сары-Озон 2021".

Мероприятие пройдет в Бишкеке с 10 по 21 ноября в ТЦ "Аю Гранд" по адресу: улица Чолпон-Атинская, 2.

На выставочной площадке в две тысячи квадратных метров гости смогут ознакомиться с продукцией отечественных производителей по различным отраслям, а также приобрести товары по цене ниже рыночных.

Программа ярмарки разделена на два больших блока:

10-14-ноября состоится универсальная выставка по специализированным направлениям:

• "Агропродэкспо 2021" – выставка продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, оборудования, сельхозтехники, технологии и ингредиентов. Упаковка. Тара. Этикетка и полиграфия;

• "Туризм, спорт, отдых 2021" – экспозиция туристических объектов, снаряжений, новых туров и направлений;

• "Мебель 2021" – выставка мебели, отделочных материалов, дизайна и интерьера;

• "Пасека 2021" – выставка меда и продукции пчеловодства.

16-20-ноября вторым блоком мероприятия пройдет ярмарка товаров народного потребления "Золотая осень".

Кроме того, запланированы конкурсы по номинациям "Лучший продукт", "Лучшее предприятие" и "Лучший инновационный продукт" с вручением "Золотой медали" и дипломов.

Открытие выставки 10-ноября в 11:00 часов.