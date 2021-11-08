Епископ Даниил призывает православных КР не продавать свои голоса 28 ноября

Епархиальный архиерей Бишкекской и Кыргызстанской епархии епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил выступил с обращением к православным гражданам Кыргызской Республики - о выборах депутатов в Жогорку Кенеш 28 ноября.

Архиерей отмечает, что участие в выборах не противоречит религиозным убеждениям.

Опираясь на "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви", можно сказать: "Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства".

Епископ подчеркивает, что "наше участие в выборном процессе весьма желательно, однако хочу обратить внимание всех вас, дорогие мои, на один немаловажный факт: политическая борьба, вызванная наличием в обществе различных убеждений и интересов, может, а подчас и ведется, методами, которые противоречат нормам государственного права и христианской морали. Неоднократно мы с вами становились свидетелями горького итога нечестной предвыборной гонки и дальнейших ее плодов.

В этой связи, дорогие братья и сестры, хочу сказать: у каждого из нас есть конституционное право, которое мы можем использовать на благо своей страны и своего народа. Призываю всех, особенно молодых людей, которых можно с легкостью ввести в заблуждение, воспользовавшись их неопытной доверчивостью, не идти на компромисс со своей совестью, не заглушать ее мерой полученных благ и обещаний, а отдать свой голос честно, так как велит сердце и здравый смысл.

Иными словами, ни в коем случае не брать денег и не поддаваться на подкупные провокации, так как это наша страна, в которой живем мы, наши семьи, где получают образование наши дети, а вот какою страну мы им передадим в будущем, сегодня зависит от нашего выбора!" – обращается к православным Кыргызстана епископ Даниил.

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Интересно, что сам епископ Даниил (мирское ФИО Кузнецов Семен Олегович) регулярно участвует в выборах в качестве гражданина Кыргызстана на избирательном участке 1314 в Бишкеке.

В частности, 10 января он голосовал на досрочных выборах президента КР. А 12 января епископ Даниил официально поздравил Садыра Жапарова с победой на этих выборах.