Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

Епископ Даниил призывает православных КР не продавать свои голоса 28 ноября

166  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Епархиальный архиерей Бишкекской и Кыргызстанской епархии епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил выступил с обращением к православным гражданам Кыргызской Республики - о выборах депутатов в Жогорку Кенеш 28 ноября.

Архиерей отмечает, что участие в выборах не противоречит религиозным убеждениям.

Опираясь на "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви", можно сказать: "Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства".

Епископ подчеркивает, что "наше участие в выборном процессе весьма желательно, однако хочу обратить внимание всех вас, дорогие мои, на один немаловажный факт: политическая борьба, вызванная наличием в обществе различных убеждений и интересов, может, а подчас и ведется, методами, которые противоречат нормам государственного права и христианской морали. Неоднократно мы с вами становились свидетелями горького итога нечестной предвыборной гонки и дальнейших ее плодов.

В этой связи, дорогие братья и сестры, хочу сказать: у каждого из нас есть конституционное право, которое мы можем использовать на благо своей страны и своего народа. Призываю всех, особенно молодых людей, которых можно с легкостью ввести в заблуждение, воспользовавшись их неопытной доверчивостью, не идти на компромисс со своей совестью, не заглушать ее мерой полученных благ и обещаний, а отдать свой голос честно, так как велит сердце и здравый смысл.

Иными словами, ни в коем случае не брать денег и не поддаваться на подкупные провокации, так как это наша страна, в которой живем мы, наши семьи, где получают образование наши дети, а вот какою страну мы им передадим в будущем, сегодня зависит от нашего выбора!" – обращается к православным Кыргызстана епископ Даниил.

***

Интересно, что сам епископ Даниил (мирское ФИО Кузнецов Семен Олегович) регулярно участвует в выборах в качестве гражданина Кыргызстана на избирательном участке 1314 в Бишкеке.

В частности, 10 января он голосовал на досрочных выборах президента КР. А 12 января епископ Даниил официально поздравил Садыра Жапарова с победой на этих выборах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409015
Теги:
парламент, православие, подкуп, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  