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Школа реальной журналистики откроется в Бишкеке 12 ноября

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке пройдет проект "Школа реальной журналистики", организованный совместно с Россотрудничеством, при участии фонда "Русский мир" и АНО "Евразийцы-Новая волна" для журналистов Кыргызстана.

Школа пройдет 12 ноября - в отеле "Плаза" (ул.Тоголок Молдо, 52), 13 ноября - в Российском центре науки и культуры (Русском доме, бул. Эркиндик, 2/1, Бишкек).

Начало занятий – в 11.00.

Предполагается работа с опытными журналистами, которые вместе с вами постараются ответить на вопросы: что нужно знать и уметь, чтобы остаться в профессии, как использовать возможности новых медиа, даже если вы работаете в традиционном СМИ? Как находить героев и рассказывать истории?

Преподавателями выступят: гендиректор и медиа-менеджер "Русских Репортеров" Дмитрий Михайлин, сценарист и креативный продюсер Алексей Алешковский, лучший репортер России, обозреватель интернет-издания "Взгляд" Юрий Васильев, медиаэксперт, редакционный директор журнала "Журналист" Максим Корнев.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте anorusrep.ru, нажав на кнопку "Герои поверх границ".

На странице "Русских репортеров" в Facebook будет самая оперативная информация о мероприятиях:

Участие в проекте бесплатно на всех этапах.

По окончанию курса всем участникам будет выдан сертификат.

Принять участие могут действующие журналисты вне зависимости от языка и формата работы – пишущие, снимающие, разговаривающие. Возраст участников не ограничен.

- Студенты факультетов журналистики.

- Блогеры, поднимающие общественные темы (а не только сэлфи в Instagram).

- Сотрудники пресс-служб.

В каждой стране будет объявлен конкурс журналистских работ "Герои поверх границ" - о людях, которые меняют мир к лучшему, невзирая на национальности и границы.

Главные призы конкурса – оплачиваемые стажировки в ведущих федеральных СМИ России в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/409016
Теги:
Россия, Россотрудничество, Кыргызстан, СМИ
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