Северэлектро установила лимит потребления электроэнергии на счетчиках

В Кыргызстане распределительная компания ОАО "Северэлектро" установила на счетчиках потребителей лимит мощности потребления электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба компании, это сделано в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления электроэнергии.

Сообщается, для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установлен до 5 кВт согласно Правилам пользования электроэнергией (ППЭЭ), для абонентов с трехфазным вводом лимит установлен до 10 кВт.

В этой связи абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание нагрузки на электрические счетчики.

В случае возникновений вопросов абоненты могут обратиться в круглосуточный колл-центр по т.1209

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Кроме того, ОАО "Северэлектро" ввело мораторий на прием и выдачу ТУ на увеличение мощности существующих абонентов, а также на цели плавки металлов и электрического отопления.

Согласно приказу ОАО "Национального энергохолдинга" от 02.11.21г. "О внесении изменений в приказ №46-п от 19 мая 2021г. " О принятии мер по накоплению водных ресурсов и соблюдению установленных лимитов потребления электроэнергии", а также для успешного прохождения осенне-зимнего периода.

В этой связи "Северэлектро" призывает соблюдать режим потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок.

Согласно полученным техническим условиям на электроснабжение, в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок потребители обязуются не включать электронагревательные приборы.

Так, в ноябре в часы максимума потребляемой мощности:

утром с 07:00 до 10:00

вечером с 18:00 до 21:00.