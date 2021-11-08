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В Бишкеке милиционеры отговорили парня от суицида

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. Как сообщают в пресс-службе ГУВД Бишкека, инцидент произошел 7 ноября.

А в пресс-службе патрульной милиции, сообщили, что поздним вечером 7 ноября прохожие увидели, что на краю моста по улице 7 Апреля стоит парень. Его поведение обеспокоило жителей столицы, они заподозрили, что молодой человек пытается совершить суицид, поэтому сразу же обратились за помощью в милицию.

На место прибыли инспектора столичного управления патрульной службы милиции. Побеседовав с парнем, они установили его личность. Б.А., 1993 года рождения, действительно хотел покончить жизнь самоубийством, но милиционеры отговорили его от этого.

Они доставили его в милицию, а потом передали родным.


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URL: https://www.vb.kg/409018
Теги:
ГУВД, попытка суицида, суицид, Бишкек
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