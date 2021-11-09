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Узбекистанцев, имеющих экономический опыт, примут в вузы без экзаменов

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- Бакыт Стамов
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Узбекистанцев, отработавших пять лет в экономической сфере на предприятиях, а также в министерствах и ведомствах, будут принимать на заочное и вечернее отделение вузов без экзаменов на основе собеседования, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста.

Перечень министерств, ведомств и крупных хозяйственных объединений, дающих рекомендации гражданам со стажем работы не менее 5 лет для поступления на дифференцированную платно-контрактную основу по результатам собеседования, будет ежегодно утверждаться до 1 июля и публиковаться в СМИ.

Министерства, ведомства и крупные хозяйственные объединения смогут рекомендовать до 100 претендентов из центральных и территориальных структур и организаций системы каждый учебный год.

Граждане с соответствующими рекомендациями будут ежегодно регистрироваться с 20 июля по 10 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.

Собеседование организуется ежегодно в период с 20 по 30 августа. Абитуриенты, набравшие по результатам 100-балльного критерия оценки 55 баллов и выше, рекомендуются к обучению на дифференцированной платно-контрактной основе приказом ректора (директора) вуза.

Рекомендации будут действительны только для того учебного года, когда они были выданы.

Новые правила не распространяется на высшие военные и военизированные образовательные учреждения, иностранные и негосударственные организации высшего образования в Узбекистане и их филиалы.

Настоящий порядок вступает в силу с 1 мая 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/409029
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