Айбек МАТКЕРИМОВ, "Ата-Журт Кыргызстан", №21: Мы оправдаем ваше доверие!

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" опирается на доверие народа и его честную поддержку. Об этом на встрече с жителями Барпы Сузакского района заявил лидер партии Айбек Маткеримов.

Во время выступления он рассказал избирателям о планах партии, отметил, что программа "Ата-Журт Кыргызстан" состоит из семи направлений.

"Наша программа включает в себя все насущные проблемы общества. Мы намерены направить страну на путь стабильного роста. Как известно, на прошедших выборах в местные кенеши наша партия баллотировалась в 21 городской кенеш и в 17 из них одержала победу. Это демонстрирует большое доверие народа к нам. Мы и далее будем работать ради вас и стремиться оправдать ваши ожидания", - сказал Айбек Маткеримов.

Он отметил, что 28 ноября кыргызстанцы будут решать судьбу страны.

"У нас много коллизий, неточностей и несправедливости в законах. Например, требование к получателям пособия: многодетная семья не может претендовать на ежемесячную выплату, если проживает вместе с родителями пенсионного возраста. Наши родители мало того, что вырастили своих детей, так теперь должны еще обеспечивать и внуков. У них ведь есть и свои планы на жизнь! Этот закон требует серьезной доработки. Если мы войдем в состав парламента, у нас хватит знаний и опыта, чтобы написать качественные законопроекты и проконтролировать их исполнение", - дал обещание Айбек Маткеримов.

Лидер партии заявил, что в этот раз народу дается еще больше возможности самостоятельно выбрать будущее страны.

"Как вы знаете, теперь вы можете проголосовать не только за партию, но и отдельно за определенного кандидата от партии. Теперь кандидаты не могут автоматически войти в парламент, просто находясь в составе партии, как это было раньше. Это дает возможность избирателям самим определить не только список партий, но и четкий состав Жогорку Кенеша. Многие годы в парламент проходили только обеспеченные люди. У людей без дополнительных средств было мало шансов попасть в состав ЖК. Теперь я, такой же, как и вы обычный гражданин, выросший в небогатой семье, баллотируюсь в Жогорку Кенеш. Я знаю проблемы общества изнутри. Поэтому и поставил себе задачу решить их. Верю, что вы поддержите и окажете нам доверие. А мы готовы его оправдать", - сказал Айбек Маткеримов.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 08 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)