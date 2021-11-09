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Врач рассказала об изменениях симптомов COVID-19

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Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

"Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп - подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/409043
Теги:
врачи, коронавирус
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