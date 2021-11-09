В Польше заявили о сотнях попыток незаконного пересечения границы

На границе Польши с Белоруссией за сутки зафиксировали сотни попыток незаконного пересечения границы, большинство из них были пресечены. Об этом сообщила Пограничная стража Польши, передает РИА Новости.

В Погранслужбе заявили о 309 попытках незаконного проникновения на польскую территорию. Отмечается, что 17 человек были задержаны, большинство из которых оказались гражданами Ирака. Шестерых человек арестовали за пособничество нелегалам. Из них двое - граждане Украины, один гражданин Узбекистана, а также граждане Германии и Сирии. По информации агентства, 85 беженцев обязали покинуть Польшу.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией. Он призвал Еврокомиссию принять необходимые меры для скорейшего решения миграционной проблемы.