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В Англии мать и сын сорвали джекпот

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- Назгуль Абдыразакова
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В английском городе Бутл, графство Мерсисайд, мать и сын одновременно сорвали два джекпота по 30 тысяч фунтов стерлингов (более 3 млн. сомов) каждый. Об этом сообщает Daily Mirror.

60-летняя Кэтлин Миллер призналась, что не хотела играть в лотерею, но ее уговорил 35-летний сын Пол. После победы женщина настолько вдохновилась игрой, что решила привлечь к ней друзей и родственников.

Миллер планирует потратить часть выигранных денег на поездку к сестре в Абу-Даби. По словам британки, она рада, что теперь ей какое-то время не придется беспокоиться о деньгах. Пол решил разделить свой выигрыш на две части: одну он потратит на подарки сыну, а вторую отложит.


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URL: https://www.vb.kg/409056
Теги:
Великобритания, лотерея
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