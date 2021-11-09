В Англии мать и сын сорвали джекпот

В английском городе Бутл, графство Мерсисайд, мать и сын одновременно сорвали два джекпота по 30 тысяч фунтов стерлингов (более 3 млн. сомов) каждый. Об этом сообщает Daily Mirror.

60-летняя Кэтлин Миллер призналась, что не хотела играть в лотерею, но ее уговорил 35-летний сын Пол. После победы женщина настолько вдохновилась игрой, что решила привлечь к ней друзей и родственников.

Миллер планирует потратить часть выигранных денег на поездку к сестре в Абу-Даби. По словам британки, она рада, что теперь ей какое-то время не придется беспокоиться о деньгах. Пол решил разделить свой выигрыш на две части: одну он потратит на подарки сыну, а вторую отложит.