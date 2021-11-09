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Детям требуется пересадка кожи после приготовления печенья "Дальгона"

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- Назгуль Абдыразакова
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Дети и подростки попадают в больницы после того, как пытаются изготовить сладости из "Игры в кальмара", ставшей самым популярным сериалом в истории Netflix. Некоторым из них требуется пересадка кожи, пишет indy100.

14-летний Эйден Хигги из австралийского Сиднея получил ожог ноги третьей степени после того, как пытался нагреть в микроволновке пластиковый стаканчик с сахаром и пищевой содой. По словам матери Эйдена, стаканчик взорвался у сына в руках, когда он достал его из микроволновки, а затем расплавленные пластик и сахар стекли по ноге до голени.

Подросток хотел изготовить сахарное печенье из третьего эпизода сериала "Игра в кальмара". Там участники проходили жестокое испытание "Сахарные соты", в котором нужно было иголкой вырезать фигуру из дальгоны - популярной в Корее сладости.

Теперь Эйден проходит лечение в детской больнице Вестмида. Там это уже по меньшей мере третий случай, когда несовершеннолетний поступает с ожогами, полученными при попытке изготовить печенье из нашумевшего сериала. Известно также о подобных случаях в Перте и Мельбурне, а челлендж со сладостью активно распространяется в сети по всему миру.

Британская ожоговая ассоциация сообщила о резком увеличении количества ожоговых травм после выхода "Игры в кальмара". Многие пострадавшие нуждались в операциях.

В ассоциации обеспокоены тем, что возраст таких пациентов, прошедших лечение в последнее время, составляет от 11 до 15 лет, некоторым из них требовалась пересадка кожи.


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URL: https://www.vb.kg/409058
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