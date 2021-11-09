Жапаров: Кабинет Министров готов гарантировать безопасность инвесторам

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего многопланового сотрудничества.

"Кыргызская Республика рассматривает Китайскую Народную Республику в качестве одного из основных торговых и инвестиционных партнеров и заинтересован в развитии взаимной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес. Нам необходимо увеличить уровень товарооборота. Кабинет Министров готов гарантировать безопасность инвесторам", - сказал Акылбек Жапаров.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь в свою очередь отметила приверженность дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах, подчеркнув установившееся между двумя государствами взаимодоверие и взаимодействие.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции на рынки КНР, увеличения проходимости грузовых автотранспортных средств через КПП "Торугарт" и "Иркештам", завершения строительства автодороги "Север-Юг" и освоения выданных китайским Правительством грантовых средств на ирригацию и реконструкцию городских автодорог.