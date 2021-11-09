В Москве мигранты-таксисты смогут воспользоваться новым ресурсом

В Москве создадут специальную цифровую платформу для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На создание такой платформы, которую разрабатывают эксперты ведущих профильных вузов, город выделил 59,5 миллиона рублей. В ее разделах будут учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы.

Платформа будет включать четыре информационно-образовательных блока.

В специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения войдут такие разделы, как требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в Москве и Российской Федерации в целом, порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств, порядок заполнения путевых листов, режим труда и отдыха водителя легкового такси, а также правила поведения в случае ДТП и основы оказания первой медицинской помощи.

В пассажирском сервисе будут представлены разделы, касающиеся правил работы с агрегаторами, правил взаимодействия водителя с пассажирами, порядка и принципов оказания разных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, порядка организации перевозок детей, людей с инвалидностью инвалидов и собак-поводырей, животных, крупногабаритного и тяжеловесного багажа.

В блоке "Москвоведение" можно будет получить базовые знания по истории и топонимике столицы (ключевые события истории города, планировка, основные районы и достопримечательности). Планируется, что этот курс сделает работу водителей такси комфортнее: город с его помощью станет для них более понятным и знакомым.

Блок по русскому языку предусматривает разные уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык иностранный. Курс охватывает не только классические темы (грамматика, лексика, нормы произношения и постановки ударения), но и особенности профессиональной коммуникации водителя такси (речевой этикет, поведение в типичных и экстренных, конфликтных ситуациях).

Создатели платформы ожидают, что она станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов. А это будет способствовать росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров.

Сегодня в Москве таксистами трудятся немало приезжих из стран ЕАЭС, в том числе из Кыргызстана. Именно благодаря ходатайству кыргызской стороны Россия в 2017 году приняла закон, согласно которому граждане государств, где русский язык закреплен как официальный, могут работать здесь водителями, используя национальные водительские удостоверения.