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Звезды сыграли в футбол в честь 80-летия кыргызского кино

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке прошел футбольный блиц-турнир в честь 80-летия кыргызского кино. Об этом сообщает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Организовала событие Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. А поддержали его Кыргызский футбольный Союз, школа "Билимкана", компании "Шоро" и ОсОО "Абдыш-Ата".

В плей-офф принимали участие восемь команд. Это команда Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Кыргызского драмтеатра имени Абдумомунова, Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова, Бишкекского городского драматического театра имени Умуралиева, Молодежного театра "Учур", Чуйского областного драматического театра имени Термечикова совместно представителями Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Кыдыкеевой, а также команды Кыргызского государственного театра кукол имени Жангазиева и самой Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Океева.


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URL: https://www.vb.kg/409066
Теги:
кино, театр, футбол, юбилей
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