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Айдар Мамбеткадыров про выборы: Прошлые события стали уроком для общества

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- Бакыт Басарбек, Назгуль Абдыразакова
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Главный эксперт Антикоррупционного делового совета Айдар Мамбеткадыров убежден, что предстоящие выборы в парламент по сравнению с прошлыми пройдут более честно и прозрачно. Об этом в интервью редакции VB.KG сказал он сам.

По его словам, прошлые события стали уроком для общества.

"Все участники выборного процесса предельно аккуратно и максимально пытаются соблюдать все нормы закона. Да и само общество пристально следит за ними. Ведь если посмотреть на нашу историю, то за 30 лет мы увидим, что именно выборы становились причинами революций. Поэтому сегодня люди осознали, что если и эти выборы пройдут нечестно, то мы можем откатиться назад", - сказал он.

Также эксперт рассказал, какие меры сегодня принимаются для проведения открытых и честных выборов депутатов ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/409068
Теги:
выборы, нарушения, революция, Кыргызстан
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