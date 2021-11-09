Айдар Мамбеткадыров про выборы: Прошлые события стали уроком для общества

Главный эксперт Антикоррупционного делового совета Айдар Мамбеткадыров убежден, что предстоящие выборы в парламент по сравнению с прошлыми пройдут более честно и прозрачно. Об этом в интервью редакции VB.KG сказал он сам.

По его словам, прошлые события стали уроком для общества.

"Все участники выборного процесса предельно аккуратно и максимально пытаются соблюдать все нормы закона. Да и само общество пристально следит за ними. Ведь если посмотреть на нашу историю, то за 30 лет мы увидим, что именно выборы становились причинами революций. Поэтому сегодня люди осознали, что если и эти выборы пройдут нечестно, то мы можем откатиться назад", - сказал он.

Также эксперт рассказал, какие меры сегодня принимаются для проведения открытых и честных выборов депутатов ЖК.